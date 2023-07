Arredo urbano e verde in viale Trento e Trieste, Sergio Grifoni presenta una Mozione

Il testo completo

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la mozione presentata dal Consigliere comunale Sergio Grifoni:

OGGETTO: mozione consiliare

Il Consiglio Comunale di Spoleto:

PREMESSO

Che il nostro Viale Trento e Trieste, o Viale della Stazione, per la città rappresenta una valenza importantissima, sia dal punto di vista residenziale e commerciale che turistico, visto che è il primo biglietto da visita per coloro che arrivano a Spoleto via ferrovia.

PRESO ATTO

Che l’insieme dell’arredo urbano della via, riferito soprattutto allo stato delle aiuole e della relativa piantagione, necessita assolutamente di una radicale rivisitazione e ristrutturazione;

PRESO ATTO ALTRESI’

Che la stessa tipologia degli alberi non risulta appropriata, visto che gli stessi prevedono una germogliazione e una esposizione di foglie vive soltanto per un brevissimo periodo dell’anno mentre, per gran parte dello stesso, le stesse foglie sono secche o i rami ne sono completamente spogli, fattore questo che fa provare un senso di grigiore, visivo e percettivo, compromettendo la bellezza stessa del Viale;

ACCERTATO

Inoltre che le aiuole sono caratterizzate da terreno incolto o, al più, con rarefatta presenza di trucioli di corteccia e assenza di elementi floreali, fattore questo che peggiora la situazione d’insieme;

ACCERTATO ALTRESI’

Che la crescita irrazionale degli alberi in parola limita fortemente la visuale delle abitazioni ubicate lungo tutto il Viale, contravvenendo presumibilmente anche a normative vigenti.

RICORDATO

come la precedente alberatura del Viale, costituita principalmente da oleandri ed altri elementi in fiore, offriva un senso di vitalità e brio alla importante arteria cittadina.

p.t.q.s.

IMPEGNA

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ad attivarsi affinchè:

1) il Comune di Spoleto elabori un adeguato progetto di rivisitazione totale dell’arredo floreale ed arboreo del Viale Trento e Trieste, provvedendo alla sostituzione degli elementi attualmente presenti.

2) In attesa del progetto in parola, intervenga subito per migliorare lo stato di evidente precarietà in cui versano le aiuole e la vegetazione lungo tale arteria.

Spoleto, lì 17 luglio 2023 IL CONSIGLIERE COMUNALE Sergio Grifoni