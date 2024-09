Arnia Morrichini ha compiuto 100 anni

“Come amministratore essere testimone di momenti così significativi ed importanti è sempre un grande piacere e un onore. Vedere quattro generazioni di una famiglia unite nel festeggiare un traguardo di vita così eccezionale, ci restituisce sempre il valore e la dimensione vera e profonda della nostra esistenza”.

Così il vicesindaco Stefano Lisci che, insieme all’assessore Agnese Protasi, ha partecipato nei giorni scorsi ai festeggiamenti per il 100° compleanno di Arnia Morrichini.

Nata in Francia da genitori italiani, emigrati oltralpe per lavoro, torna in Italia nel 1931 e termina la scuola dell’obbligo. Inizia a lavorare imparando il mestiere di sarta, mestiere che porterà avanti nel tempo lavorando nella propria abitazione.

Si sposa poi con Leonardo Cerasi e si trasferisce a Castello di Baiano, dove nascono due figli, Giampiero e Ruggero. Alla fine degli anni ‘50 Leonardo compra la casa paterna a Collerisana, trasferendo qui tutta la famiglia.

Una vita dedicata alla famiglia, un lavoro svolto sempre con passione, oggi Arnia, oltre ad essere madre di 2 figli, è nonna di 5 nipoti e bisnonna di due nipotini.