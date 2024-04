Aree Camper Spoleto tra degrado, incuria e lavori mai terminati

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Cretoni presenta un’interpellanza

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Cretoni:

Non è più accettabile lo stato di degrado ed incuria in cui versano le aree camper del Comune di Spoleto.

Rappresentano in biglietto da visita della nostra città, sono ormai trascorsi due anni dalla loro inaugurazione e non è più tollerabile una situazione del genere.

Abbiamo atteso tanto tempo per riuscire a dotare la nostra città di tale servizio ed ora non possiamo presentarle nello stato di abbandono in cui versano soprattutto nel momento in cui nel week end pasquale appena trascorso la nostra città è stata presa d’assalto da un turismo in forte espansione che esprime presenze davvero importanti con le aree di via del Tiro a Segno e di via Fratelli Cervi praticamente “sold-out” e numerosi camper in sosta al campo boario e nei parcheggi di Via Nursina.

E’ imbarazzante che nell’area di via Fratelli Cervi le buche sono ormai diventate voragini, il perimetro dell’area è delimitato da transenne, da una rete romboidale plastificata inclinata verso terra, da una ringhiera in muratura caduta a terra in una cornice di un verde incolto.

E’ davvero antipatico che dopo due anni nell’area di Via del Tiro a Segno siano presenti soltanto colonnine coperte da imballaggi senza la possibilità di erogazione di energia elettrica, senza adeguati contenitori e cestini per il conferimento dei rifiuti.

Non aveva il Sindaco Sisti spiegato durante l’inaugurazione che i lavori alla rete elettrica erano stati terminati e per l’installazione delle colonnine bisognava attendere ancora 45 giorni? Non aveva il Sindaco Sisti comunicato che era intenzione del Comune realizzare un percorso più agevole di collegamento tra area via del Tiro a Segno ed il percorso di mobilità alternativa, non aveva il Sindaco Sisti annunciato l’installazione di una sbarra automatizzata?

Durante questa amministrazione abbiamo più volte sollecitato il Sindaco su questo tema ma il risultato appare evidente. Per questo motivo ho presentato un’interpellanza per fare chiarezza in materia e per sapere come mai da due anni a questa parte i lavori stabiliti ed annunciati per le aree camper non sono mai stati terminati e le stesse si trovano in questo stato di abbandono e degrado, per quale motivo non sono ancora attive le colonnine per la fornitura di energia elettrica, per quale motivo non è stata mai installata la sbarra automatizzata e se è intendimento dell’amministrazione comunale dotare la città di ulteriori piazzole di sosta.

Di seguito il testo dell’interpellanza:

Interpellanza del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Cretoni

OGGETTO: Situazione Aree camper Spoleto tra degrado, incuria e lavori mai terminati.

Considerato che nell’ambito dell’ordinanza commissariale numero 77 del 25 maggio 2019 al fine di incentivare il turismo itinerante e favorire il ritorno di chi ha seconde case danneggiate dal sisma sono state finanziate 18 nei comuni del cratere del Sisma 2016 nuove aree camper attrezzate di cui due al Comune di Spoleto;

Preso atto che tale provvedimento ha stanziato fondi per complessivi 10 milioni di euro di cui 120.000 sono stati assegnati al Comune di Spoleto;

Che 80.000 euro hanno finanziato il progetto per l’area di via Fratelli Cervi e 40.000 euro per l’area camper di via del Tiro a Segno prevedendo l’istallazione dei servizi di carico e scarico, le colonnine per erogazione corrente elettrica;

Che le piazzole previste sono complessivamente 20 in via Fratelli Cervi e 10 in via del Tiro a Segno;

Che l’inaugurazione e la relativa apertura è avvenuta giovedì 14 aprile 2022 a ridosso del weekend pasquale;

Che il sindaco Sisti, ormai due anni fa, nell’occasione inaugurale spiegava che i lavori alla rete elettrica erano terminati mentre per l’istallazione delle colonnine occorreva attendere ancora 45 giorni;

Che lo stesso sindaco aveva anche evidenziato che era intenzione del Comune realizzare un percorso più agevole di collegamento tra via del Tiro a Segno e la mobilità alternativa;

Che nelle aree non sono presenti adeguati contenitori per raccolta rifiuti;

Evidenziato che è appena trascorso il weekend pasquale con la stagione primaverile ormai alle porte e quello spazio che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita della città si presenta ormai abbandonato a se stesso in uno stato di incuria e degrado;

Preso atto che la sbarra automatizzata non è stata mai installata e le colonnine dell’elettricità non sono fruibile e risultano ancora imballate;

Valutato che le buche divenute ormai voragini, le transenne, la rete romboidale plastificata, la ringhiera in muratura caduta a terra, il verde incolto che delimitano il perimetro dell’area di Via Fratelli Cervi sono gli elementi d’impatto caratterizzanti i servizi prestati ai tanti turisti intervenuti durante questo primo weekend Pasquale .

Tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere comunale

INTERPELLA

il sindaco e la giunta comunale per sapere:

– come mai in questi due anni l’amministrazione comunale ha lasciato le aree camper in questo stato di degrado senza terminare mai i lavori stabiliti ed annunciati;

– per quale motivo sono stato installate le colonnine ma risultano ancora inutilizzabili, coperte da imballaggi senza possibilità di erogazione di corrente elettrica;

– se il numero delle piazzole individuato è sufficiente ad accogliere i turisti che fruiscono di tale servizio o si ritiene sia necessario ampliare gli spazi messi a disposizione;

– se è intendimento amministrazione comunale attivarsi per installare adeguati contenitori per conferimento rifiuti differenziati e decorosi cestini portarifiuti.

Alessandro Cretoni