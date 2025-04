Area camper di via del Tiro a Segno: attivo il servizio elettrico

È attivo il servizio elettrico nell’area camper di via del Tiro a Segno. Da questo weekend i camperisti in visita a Spoleto potranno usufruire della fornitura elettrica.

Sono quindi ultimati gli interventi di installazione della nuova centralina di alimentazione, con il relativo cablaggio dell’anello intorno all’area camper, effettuati da EnelX / Enel Delivery.

Insieme al pagamento della sosta (8 euro al giorno), sarà possibile usufruire del servizio elettrico ad una tariffa di 8 euro e avere la fornitura elettrica per 12 ore consecutive. Il consumo di energia dovrà essere pagato direttamente alla cassa presente nel parcheggio selezionando il numero della presa desiderata (il numero è indicato da un adesivo di colore rosso posto su ogni colonnina in prossimità della presa di attacco).

La potenza erogata è di 1.380 watt (un consumo superiore comporterà l’arresto immediato dell’erogazione di corrente. Durante la fase di ricarica vanno utilizzate apparecchiature elettriche a basso consumo).

Nel caso di guasti o interruzioni accidentali è possibile contattare il servizio di reperibilità A.Se. Spoleto al numero 340 7943694, attivo dalle ore 7.00 alle 21.00.

“ Con l’inizio della stagione turistica abbiamo attivato il servizio elettrico nell’area camper di via del Tiro a Segno per garantire ai camperisti in visita in città una condizione di soggiorno ottimale – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – I turisti che decidono di venire a Spoleto in camper sono in aumento anche nel nostro territorio, quindi è necessario migliorare i servizi utili. Gli interventi realizzati erano ormai indispensabili soprattutto in un’area la cui vicinanza al centro storico e alle scale mobili della Ponzianina ha reso sempre più attrattiva.

Ringrazio la dirigente della transizione digitale Stefania Nichinonni e la comandante della Polizia Locale Alessandra Pirro per il lavoro realizzato in stretta sinergia”.

In concomitanza con i weekend del 25 aprile ed il ponte dell’1 maggio, sono stati ampliati i posti destinati ai camper. Ai 18 già disponibili ne sono stati riservati ai camperisti altri 15, per un totale di 33 piazzole di sosta.

All’ingresso dell’area camper sono presenti i volontari dell’Auser per fornire informazioni turistiche e distribuire le mappe della città.​