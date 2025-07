Arazzo Palazzo Collicola: l’Associazione Spoleto Festival Friends annuncia la donazione per il restauro

In occasione della conferenza stampa conclusiva della 68ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, prevista per domenica 13 luglio alle ore 11 all’Hotel dei Duchi, l’Associazione Spoleto Festival Friends annuncerà la donazione al Comune di Spoleto, tramite Art Bonus, per il restauro dell’Arazzo a verdura con gufo n. 2.

L’arazzo in lana e seta, attualmente ricoverato al Deposito museale comunale (Zona Industriale Santo Chiodo), fa parte di una serie di cinque esemplari entrati nel patrimonio pubblico nel 1939, per acquisto da parte del Comune nella vendita all’asta dall’ultimo degli eredi della Famiglia Collicola, e già appartenuti alla regina Cristina di Svezia, appassionata d’arte, distintasi per essere stata mecenate di molti fra i principali artisti barocchi.

Tessuti presumibilmente a Bruxelles intorno al secondo quarto del secolo XVII, essi mostrano un’ambientazione naturalistica con effetti chiaroscurali, zone di ombra e luce, graduali passaggi di colore, plasticità di forme, vibrazioni luminose ottenute per l’impiego di più fili di differenti tonalità.

Alla conferenza stampa, insieme al Presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi, Andrea Sisti e alla direttrice artistica Monique Veaute, sarà presente la presidente dell’Associazione Spoleto Festival Friends Ada Urbani (foto)

Arazzo a verdura con gufo n. 2 – 335×522 mq 17,49 – Restauro € 17.795,00 + IVA