Apre l’infopoint di Spoleto63

A Palazzo Mauri dal 3 agosto disponibile anche il merchandising del Festival dei due Mondi

Lunedì 3 agosto p.v. apre – presso Palazzo Mauri / Biblioteca Comunale Giosuè Carducci in Via Brignone 14 a Spoleto – il punto informazioni e punto vendita del merchandising della 63a edizione del Festival dei 2Mondi che si terrà dal 20 al 30 agosto.



Presso l’info point di Palazzo Mauri non solo sarà possibile ricevere ogni informazione riguardo alla manifestazione, ma anche ricevere supporto per l’acquisto online dei biglietti, in caso di particolari difficoltà.

A Palazzo Mauri saranno anche in vendita i gadget di SPOLETO63.

Questi i giorni e gli orari di apertura:

• dal 3 agosto al 16 agosto

tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

• dal 17 agosto al 30 agosto

tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

Per accedere al punto informazioni del Festival saranno obbligatori l’uso della mascherina, la disinfezione delle mani con il gel igienizzante fornito all’ingresso e il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro.