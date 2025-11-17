Appuntamenti in programma per la campagna di sensibilizzazione per promuovere l’affido familiare

In occasione degli eventi legati alla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a partire da giovedì 20 novembre 2025 e fino al 30 giugno 2026, nei monitor presenti nei percorsi meccanizzati di mobilità alternativa Posterna e Spoletosfera sarà proiettato il video “Affido”, che rientra in una più ampia campagna di comunicazione, promozione e sensibilizzazione dell’affido familiare, coordinata dalla Regione Umbria in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e i Comuni del territorio.

Il video è stato progettato raccontando l’affido familiare dalla parte del minore. In tal senso, è stato volutamente scelto uno stile semplice e intuitivo come quello della filastrocca piuttosto che un classico testo informativo. Nella stesura della filastrocca, gli autori hanno preso ispirazione da alcune sollecitazioni arrivate un bambino che ha vissuto in prima persona l’esperienza dell’affido familiare unite, in alcuni passaggi, alla necessità di inserire degli elementi informativi. In coerenza con lo stile scelto, la voce narrante e i disegni sono stati realizzati da un bambino che nella sua storia di vita ha vissuto un percorso di inserimento extra familiare.

Domenica 23 novembre alle ore 15.30 a Palazzo Mauri, nella sede della Biblioteca comunale, si terrà la tavola rotonda “Legami per crescere”, un momento di confronto e sensibilizzazione dedicato al tema dell’affidamento familiare.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione giovanile Il Filo Rosso con ARLAF Giusy Speciale ODV, una associazione di famiglie affidatarie che opera dal 1989 tra Roma e Viterbo per sensibilizzare sul tema dell’affidamento familiare. L’incontro si pone l’obiettivo di promuovere una cultura condivisa dell’accoglienza e del sostegno ai minori e vuole essere un tempo di ascolto, dialogo e informazione aperto alla cittadinanza.

Interverranno l’Assessore alle politiche giovanili della Regione Umbria Fabio Barcaioli, l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Spoleto Luigina Renzi, l’Assistente Sociale Simonetta Mancinelli, responsabile del servizio affidamento familiare della zona sociale 9 e la Presidente di Arlaf Giusy Speciale ODV Francesca Matta.

Durante l’incontro saranno proposte le testimonianze di diverse famiglie affidatarie e dei ragazzi che sono stati in affido, al fine di offrire uno sguardo autentico e umano sull’esperienza dell’accoglienza in famiglia di minori in difficoltà e per presentare l’affido come scelta di cura dei legami familiari.

L’evento, ad ingresso libero, è a carattere informativo e di sensibilizzazione, rivolto a tutta la cittadinanza e a chiunque desideri comprendere meglio il valore di un gesto che crea legami, sostiene percorsi di crescita e rafforza la comunità.

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Il Filo Rosso (www.associazioneelfilorosso.it) al numero 3281531304.

“L’affido familiare non è un’adozione, ma un sostegno temporaneo che può durare pochi mesi o diversi anni – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – ma che mira a garantire il benessere dei minori, fornendo loro un ambiente sicuro e amorevole. È essenziale promuovere la cultura dell’affido, sensibilizzare l’opinione pubblica con iniziative come queste e supportare le famiglie che scelgono di intraprendere questo percorso per garantire un futuro migliore ai bambini e alle bambine in difficoltà”.

Nel sito istituzionale del Comune di Spoleto (https://shorturl.at/BYCls), inoltre, è possibile scaricare la brochure informativa e prendere visione delle tipologie di affido familiare, dei contatti e dei riferimenti normativi sul servizio offerto.