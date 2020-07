Approvazione della mozione per un fondo speciale di aiuto alle imprese ed ai liberi professionisti, la soddisfazione di Fratelli d’Italia

Il comunicato stampa del coordinatore comunale Michele Leoni

Il coordinatore Michele Leoni ed il direttivo Fratelli d’Italia di Spoleto esprimono viva soddisfazione per l’approvazione della mozione presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Polinori, Di Cintio e Santirosi con la quale il consiglio Comunale impegna la Giunta ad attivarsi per creare un fondo speciale di aiuto alle imprese ed ai liberi professionisti destinato a ridurre quanto più possibile l’imposta della TARI e la rata a conguaglio, sospendendo i pagamenti delle utenze non domestiche valutando quali nuove date per il versamento dell’imposta il 30 agosto, il 30 ottobre ed il 31 dicembre ed azzerando tale imposta per i mesi di lockdown dove sicuramente le attività non hanno prodotto rifiuti nelle proprie sedi quanto piuttosto nelle loro abitazioni.

Oltre la modifica del regolamento comunale relativamente ai crediti esigibili adeguandolo a quello dell’agenzia delle entrate per la riscossione dei crediti iscritti al ruolo accordando alle imprese una rateizzazione delle cartelle esattoriali pari a 120 rate.

Abbiamo portato le grida e la voce delle associazione di categoria in consiglio comunale approvando in un atto formale tutte le loro istanze non recepite dall’amministrazione comunale.

Ringraziamo Polinori, Di Cintio e Santirosi per il lavoro svolto e per avere scelto di giocare una partita a sostegno di imprenditori, commercianti, artigiani, lavoratori autonomi e liberi professionisti che rappresentano quel tessuto economico della città già colpito e provato dal sisma del 2016 ieri ed oggi dal lockdown a seguito emergenza sanitaria Covid-19.

Michele Leoni

Coordinatore Fratelli d’Italia Spoleto