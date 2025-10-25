Approvato l’Ordine del Giorno promosso dalla minoranza compatta: stop alle modifiche statutarie delle Farmacie Comunali e richiesta di verifica sulla gestione

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Con un importante atto di responsabilità istituzionale, il Consiglio comunale di Spoleto ha approvato l’Ordine del Giorno presentato in modo unitario dai gruppi consiliari di minoranza, volto a chiedere la sospensione delle modifiche statutarie di Aziende Farmacie Comunali Spoleto S.r.l. e una valutazione approfondita sulla gestione della società nel corso dell’ultimo biennio.



L’iniziativa, sostenuta dalla minoranza compatta, nasce dalla constatazione che – nonostante le procedure di modifica dello statuto risultassero già avviate con il consenso dell’ex Amministratore Unico e del Sindaco – il Consiglio comunale non è mai stato formalmente coinvolto, come invece previsto dalle prerogative istituzionali.



“Abbiamo ritenuto doveroso riaffermare il ruolo centrale del Consiglio comunale nella gestione delle partecipate pubbliche,” dichiarano i consiglieri promotori. “Le decisioni strategiche che riguardano un bene collettivo come le Farmacie Comunali non possono essere assunte in modo opaco o senza il necessario confronto politico e amministrativo.”



Nel testo approvato, la minoranza ha evidenziato gravi criticità nella gestione della società durante il mandato dell’ex Amministratore Unico, Franco Silvano Toni di Cigoli, nominato dal Sindaco, segnalando spese e comportamenti che destano forti perplessità in merito alla trasparenza, alla correttezza amministrativa e alla tutela dell’interesse pubblico.



Tra le voci più discutibili figurano spese per ristorazione e soggiorni in hotel di lusso, noleggi di dispositivi elettronici di alta gamma, acquisti di beni non giustificati e consulenze costose per un piano industriale mai approvato dal Consiglio.



Con l’approvazione dell’Ordine del Giorno, il Consiglio comunale impegna il Sindaco a:

• sospendere ogni decisione sulle modifiche statutarie fino al pieno coinvolgimento dell’assemblea consiliare;

• sospendere le azioni previste dal piano industriale e verificare eventuali responsabilità politiche o amministrative;

• trasmettere alle autorità competenti un dossier dettagliato sulle spese anomale sostenute dalla società;

• attivare una verifica indipendente sulla congruità e legittimità delle spese;

• riferire con urgenza al Consiglio sullo stato di attuazione degli impegni.



“Si tratta di un risultato importante per la trasparenza e la legalità,” sottolineano i gruppi di minoranza. “Abbiamo chiesto chiarezza e rispetto per le istituzioni. Le Farmacie Comunali sono un patrimonio della città e devono essere gestite nell’interesse esclusivo dei cittadini, non come uno strumento di potere o spesa discrezionale.”



L’approvazione dell’Ordine del Giorno rappresenta una vittoria della trasparenza e del controllo democratico sulle società partecipate del Comune, e segna un passo importante verso il ripristino di corrette prassi amministrative.



I Consiglieri comunali

Maria Elena Bececco

Diego Catanossi

Giancarlo Cintioli

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Donatella Loretoni

Paolo Piccioni

Gianmarco Profili