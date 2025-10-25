Approvato l’Ordine del Giorno promosso dalla minoranza compatta: stop alle modifiche statutarie delle Farmacie Comunali e richiesta di verifica sulla gestione

    Con un importante atto di responsabilità istituzionale, il Consiglio comunale di Spoleto ha approvato l’Ordine del Giorno presentato in modo unitario dai gruppi consiliari di minoranza, volto a chiedere la sospensione delle modifiche statutarie di Aziende Farmacie Comunali Spoleto S.r.l. e una valutazione approfondita sulla gestione della società nel corso dell’ultimo biennio.

    L’iniziativa, sostenuta dalla minoranza compatta, nasce dalla constatazione che – nonostante le procedure di modifica dello statuto risultassero già avviate con il consenso dell’ex Amministratore Unico e del Sindaco – il Consiglio comunale non è mai stato formalmente coinvolto, come invece previsto dalle prerogative istituzionali.

    “Abbiamo ritenuto doveroso riaffermare il ruolo centrale del Consiglio comunale nella gestione delle partecipate pubbliche,” dichiarano i consiglieri promotori. “Le decisioni strategiche che riguardano un bene collettivo come le Farmacie Comunali non possono essere assunte in modo opaco o senza il necessario confronto politico e amministrativo.”

    Nel testo approvato, la minoranza ha evidenziato gravi criticità nella gestione della società durante il mandato dell’ex Amministratore Unico, Franco Silvano Toni di Cigoli, nominato dal Sindaco, segnalando spese e comportamenti che destano forti perplessità in merito alla trasparenza, alla correttezza amministrativa e alla tutela dell’interesse pubblico.

    Tra le voci più discutibili figurano spese per ristorazione e soggiorni in hotel di lusso, noleggi di dispositivi elettronici di alta gamma, acquisti di beni non giustificati e consulenze costose per un piano industriale mai approvato dal Consiglio.

    Con l’approvazione dell’Ordine del Giorno, il Consiglio comunale impegna il Sindaco a:
    • sospendere ogni decisione sulle modifiche statutarie fino al pieno coinvolgimento dell’assemblea consiliare;
    • sospendere le azioni previste dal piano industriale e verificare eventuali responsabilità politiche o amministrative;
    • trasmettere alle autorità competenti un dossier dettagliato sulle spese anomale sostenute dalla società;
    • attivare una verifica indipendente sulla congruità e legittimità delle spese;
    • riferire con urgenza al Consiglio sullo stato di attuazione degli impegni.

    “Si tratta di un risultato importante per la trasparenza e la legalità,” sottolineano i gruppi di minoranza. “Abbiamo chiesto chiarezza e rispetto per le istituzioni. Le Farmacie Comunali sono un patrimonio della città e devono essere gestite nell’interesse esclusivo dei cittadini, non come uno strumento di potere o spesa discrezionale.”

    L’approvazione dell’Ordine del Giorno rappresenta una vittoria della trasparenza e del controllo democratico sulle società partecipate del Comune, e segna un passo importante verso il ripristino di corrette prassi amministrative.

    I Consiglieri comunali

    Maria Elena Bececco

    Diego Catanossi

    Giancarlo Cintioli

    Alessandro Cretoni

    Alessandra Dottarelli

    Sergio Grifoni

    Paolo Imbriani

    Donatella Loretoni

    Paolo Piccioni

    Gianmarco Profili

     

