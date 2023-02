Approvato il progetto esecutivo di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media di San Giacomo

I lavori inizieranno ad agosto per concludersi entro la fine del 2025

Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media “G. Pascoli” di San Giacomo.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a circa € 3.725.387, di cui circa € 121.502 finanziati dal MIUR, Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre circa € 3.603.884 dal Programma Parallelo della Regione Umbria.

Tenuto conto che il Fondo Progettazione del MIUR (Decreto n. 363/2018) avrebbe coperto solo le spese della progettazione, il Comune di Spoleto ha candidato il progetto per coprire l’intero intervento ad un bando regionale e, con DGR n. 575 del 08/06/2022, è stato riconosciuto il finanziamento nell’ambito del “Programma Parallelo della Regione Umbria: programmazione delle risorse finanziarie di cui alla Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n.234”, Categoria Nuove Azioni del Programma Parallelo.

Nello specifico sono stanziati circa € 2.770.204,38 per lavori, compresi oneri e costi di sicurezza, e circa € 955.182 per somme a disposizione per copertura iva, oneri imprevisti e spese tecniche ed altre spese connesse.

La gara di appalto sarà avviata entro la fine del mese di marzo e sarà aggiudicata salvo imprevisti entro fine maggio. Si stima che i lavori inizieranno ad agosto per concludersi entro la fine del 2025.

I servizi tecnici di progettazione, affidati con procedura aperta, sono stati realizzati dal raggruppamento temporaneo di professionisti, RTP, con capogruppo mandatario la Società FMC Engineering, dal mandante geologo Daniele Pipicelli. Il responsabile unico del procedimento, RUP, è l’architetto del Comune di Spoleto Rossella Carola.

Sono previsti interventi strutturali di rinforzo dei solai dei primi due livelli, demolizione e ricostruzione del solaio del terzo livello, rifacimento della copertura esistente, rinforzo delle pareti in muratura e delle fondazioni.

Per quanto riguarda invece gli interventi di efficientamento energetico, è prevista la realizzazione di cappotto termico esterno, interventi di isolamento termico, sostituzione degli infissi esistenti con nuovi infissi a taglio termico e basso emissivi, sostituzione del generatore termico attualmente presente con una caldaia a condensazione ad alto rendimento, realizzazione di una nuova rete di distribuzione conforme ai requisiti di isolamento e all’installazione del pavimento radiante come terminale a bassa temperatura, sostituzione degli attuali corpi illuminanti a fluorescenza con corpi a led a risparmio energetico, installazione di un sistema di ventilazione meccanico per l’estrazione e l’immissione dell’aria, fornito di recuperatore di calore con circuito frigorifero per il condizionamento dell’aria di immissione in ambiente e installazione di un impianto fotovoltaico in copertura.

È prevista anche la realizzazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione dell’area esterna con sostituzione e nuovo impianto di alberature e realizzazione di un’area ristoro.

“L’edificio, in virtù delle criticità emerse a seguito dell’esecuzione della verifica di vulnerabilità sismica, è stato chiuso con Ordinanza sindacale nel 2020” – ha dichiarato Manuela Albertella, Assessore alla Valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili – “I ragazzi sono attualmente ospitati nelle stanze dell’oratorio di San Giacomo e ci preme come Amministrazione far sì che possano rientrare prima possibile nella loro scuola. Gli interventi previsti permetteranno di consegnare alla città una struttura adeguata da un punto di vista sismico ed energetico”.