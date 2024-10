Giovedì 3 ottobre 2024 si è riunita la Conferenza permanente della ricostruzione post sisma 2016 tra la struttura del Commissario alla ricostruzione, l’Ufficio speciale alla ricostruzione dell’Umbria, la Sovrintendenza Speciale alla ricostruzione, l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia e il Comune di Spoleto.

Si è approvato il progetto di ricostruzione della chiesa del Sacro Cuore in Spoleto. L’Archidiocesi, appena arriverà il decreto commissariale di finanziamento, procederà alla gara di appalto.

L’importo dell’intervento è di 1.400.000,00 e provengono dal fondo sisma 2016. Il gruppo di tecnici è costituito da: arch. Sauro Di Sante Coaccioli, arch. Giovanni Curti, arch. Stefania Gubbiotti, ing. Walter Cecchini, ing. Valentino Ergasti, ing. Giovanni Conti, geologo Massimiliano Capitani e arch. Roberto Tardocchi.

Le parole dell’Arcivescovo: «La notizia che tanto attendevamo per il Sacro Cuore è arrivata. Finalmente una tra le comunità cristiane più popolose dell’Archidiocesi potrà riavere la chiesa. È stato un percorso lungo e complesso, però grazie al proficuo lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti siamo giunti al risultato desiderato. Ringrazio quanti si sono adoperati per giungere a questo traguardo: la struttura del Commissario del Governo per il sisma 2016, la Regione Umbria, la Sovrintendenza Speciale alla ricostruzione, il Comune di Spoleto, i progettisti e i tecnici della Curia Arcivescovile».