Approvato il bilancio 2024 di Valle Umbra Servizi: utile +74,9% e investimenti a +61,4%

L’Assemblea dei Soci di Valle Umbra Servizi S.p.A., riunitasi ieri a Foligno, ha approvato il bilancio d’esercizio 2024, confermando una tendenza di crescita solida e sostenuta per la multiutility umbra che gestisce i servizi idrici, ambientali ed energetici in 22 Comuni del Sub Ambito 3.

Il bilancio 2024 si chiude con un utile netto pari a 5,4 milioni di euro, in deciso aumento rispetto ai 3,1 milioni del 2023 (+74,9%). I ricavi salgono a 62,5 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo (EBITDA) raggiunge i 14,4 milioni, pari al 23% dei ricavi, in crescita rispetto al 20,1% dell’anno precedente (EBITDA 2023: 11,9 milioni su 59,2 milioni di ricavi). Risultati che testimoniano una gestione industriale sempre più efficiente e orientata alla creazione di valore per il territorio.

Anche sul fronte degli investimenti il 2024 ha segnato un punto di svolta: 30,6 milioni di euro complessivi (erano 19,2 milioni nel 2023), di cui ben 25,2 milioni nel solo settore idrico. Un impegno che si traduce in 163 euro per abitante servito, contro i 105 euro del 2023 e ben al di sopra della media nazionale, attestata a 72 euro. Risorse destinate a potenziare la resilienza delle reti, migliorare l’efficienza energetica, ridurre le perdite idriche e sviluppare impianti sempre più sostenibili, grazie anche al supporto di fondi PNRR, risorse europee e al finanziamento “green” sottoscritto con la BEI.

“Chiudiamo un esercizio particolarmente significativo per Valle Umbra Servizi – ha dichiarato il Direttore Generale Marco Ranieri – con risultati che premiano una visione strategica orientata all’innovazione, alla sostenibilità e al rafforzamento patrimoniale. La fiducia dimostrata da istituzioni nazionali ed europee, con i 35 milioni di euro della BEI e i 48 milioni del PNRR, conferma il valore dei nostri progetti e la solidità della nostra governance”.

“Valle Umbra Servizi è oggi un attore strategico dello sviluppo locale – ha sottolineato il Presidente Vincenzo Rossi – capace di coniugare rigore economico e attenzione al benessere delle comunità servite. Il nostro modello si fonda su partecipazione, trasparenza e responsabilità. I risultati ottenuti sono frutto di un gioco di squadra tra tutti gli stakeholders coinvolti”.

Durante l’assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024, redatto secondo gli standard GRI, che descrive in modo trasparente l’impegno del Gruppo sul fronte ambientale, sociale e di governance. È stato illustrato anche il nuovo Piano di Decarbonizzazione 2030, sviluppato con il supporto tecnico di EY e della Banca Europea per gli Investimenti, che prevede la riduzione del 42% delle emissioni dirette e indirette rispetto al 2023, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli standard SBTi.

Il 2024 ha segnato anche un rafforzamento patrimoniale della Società: il patrimonio netto supera i 36,2 milioni di euro, mentre l’indebitamento finanziario netto scende a 12,8 milioni (erano 17,8 milioni nel 2023), anche grazie all’impegno dei soci nel destinare gli utili alla crescita della qualità dei servizi.

Con oltre 150 mila cittadini serviti, un organico di circa 470 unità e un modello gestionale fondato su innovazione, efficienza e partecipazione, Valle Umbra Servizi si conferma come una delle multiutility più solide e virtuose del Centro Italia, pronta a raccogliere le sfide della transizione ecologica e digitale al fianco delle comunità locali.