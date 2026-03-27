Approvato dal Consiglio comunale il DUP ed il Bilancio di previsione 2026-2028

Il Consiglio comunale ha approvato, al termine della discussione svoltasi nelle sedute del 26 e 27 marzo, il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 ed Bilancio di previsione 2026-2028, lo strumento fondamentale di programmazione economico-finanziaria dell’Ente, attraverso il quale l’Amministrazione traduce le proprie scelte politiche in decisioni concrete, nel rispetto dei principi di equilibrio, sostenibilità e trasparenza.

Per quanto riguarda il DUP, approvato con 15 voti favorevoli e 8 contrari, il massimo consesso cittadino ha approvato, anche in questo caso con 15 voti favorevoli e 8 contrari, l’emendamento presentato dal sindaco Andrea Sisti e relativo ad una modifica del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per riallinearlo alle risorse finanziarie stanziate nello schema di bilancio di previsione 2026/2028.

Le principali linee strategiche del bilancio, che ha ottenuto 15 voti favorevoli, si concentrano sul mantenimento degli equilibri finanziari e sul contenimento della spesa corrente, sul potenziamento dei servizi alla persona – con particolare attenzione a welfare, istruzione e inclusione sociale – sulla valorizzazione del territorio e sullo sviluppo economico locale, oltre che sugli investimenti in opere pubbliche e sulla transizione ecologica e digitale.

Sul fronte delle entrate, il bilancio prevede la conferma delle aliquote tributarie vigenti, trasferimenti da Stato e Regione, entrate extratributarie e risorse in conto capitale. Particolare attenzione è stata riservata al recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale, stimato in oltre 1,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda la spesa, la programmazione è stata improntata a criteri di efficienza ed efficacia. La spesa corrente ammonta complessivamente a oltre 58,5 milioni di euro, destinati principalmente al funzionamento dei servizi essenziali e al personale, nel rispetto dei limiti normativi. A questi si aggiungono oltre 54 milioni di euro per investimenti e più di 7,6 milioni di euro per accantonamenti obbligatori, tra cui il Fondo crediti di dubbia esigibilità, a garanzia della stabilità finanziaria dell’Ente.

Particolarmente rilevante il piano degli investimenti per il triennio, pari a oltre 123 milioni di euro, che prevede interventi strategici in ambiti fondamentali come infrastrutture e viabilità, edilizia scolastica, riqualificazione urbana ed efficientamento energetico.

Lo schema di bilancio ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, confermando la solidità e la coerenza dell’impianto finanziario complessivo.

“Il bilancio garantisce il pieno rispetto degli equilibri finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, e presenta un avanzo di amministrazione presunto positivo – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti (nella foto con il vicesindaco Danilo Chiodetti) – Nonostante i vincoli imposti dagli equilibri di bilancio, dalle norme nazionali e dalla destinazione vincolata di alcune entrate, abbiamo costruito un bilancio equilibrato e prudente, capace di garantire la continuità dei servizi essenziali e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione. Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028, confermiamo il nostro impegno per una gestione responsabile delle risorse pubbliche, orientata allo sviluppo della città e alla tutela della coesione sociale”.