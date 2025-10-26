Applausi per la prima “Domenica dei Sogni” al Nuovo-Menotti

(DMN) Spoleto – Una platea piena, questo pomeriggio al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, ha accolto il primo appuntamento della stagione 2025/2026 de “La Domenica dei Sogni”, la rassegna di teatro per famiglie ideata dall’assessore alla cultura del Comune di Spoleto e premio Oscar Vincenzo Cerami nel 2009, per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

Prima dello spettacolo “Pierino e il Lupo”, realizzato dalla Fondazione Aida per la regia di Nicoletta Vicentini, con le musiche di Sergej Prokof’ev registrate dall’Orchestra Verdi di Milano e con la voce narrante di Dario Fo, hanno portato il loro saluto al pubblico di tutte le età il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Spoleto, Danilo Chiodetti, e il presidente del Consorzio BIM “Nera e Velino” e sindaco di Preci, Massimo Messi.

Il prossimo spettacolo è in programma per il 9 novembre e sarà “Il prete volante” della Compagnia Accademia Creativa, mentre lo spettacolo dedicato al Natale, “L’abete, una storia di Natale” della compagnia Teatrop, andrà in scena il 14 dicembre.

Il nuovo anno si aprirà con “La libreria fantastica” del Teatro Verde, che, per motivi tecnici, è stato spostato a domenica 11 gennaio anziché domenica 18 gennaio, come precedentemente comunicato. La rassegna si concluderà con “Giovanni senza parole” della Crest Coop Teatrale, in scena il 1° febbraio.

Gli spettatori fino a 18 anni possono assistere gratuitamente alle rappresentazioni, della durata di circa 60 minuti, mentre per gli adulti il biglietto d’ingresso è di € 6,00 (abbonamento € 25,00). La biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle 15.45 alle 16.30.

In occasione della rassegna, si rinnova anche l’appuntamento con “La Biblioteca va a Teatro”: nel foyer del teatro sarà presente un punto prestito di libri per bambini e bambine, con l’obiettivo di promuovere la lettura e far conoscere la biblioteca anche al di fuori degli spazi di Palazzo Mauri.