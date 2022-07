Appennino Bike Tour incontra la SpoletoNorcia: l’Umbria da vivere in bici

Inaugurato il nuovo Bike Terminal SN 365 a Borgo Cerreto

È stato veramente un momento molto importante per lo sviluppo del progetto SN 365, quello vissuto presso Il Casaletto di Borgo Cerreto venerdì 1 luglio. L’occasione è stata la seconda tappa umbra dell’Appenino Bike Tour, partita dalla Liguria lo scorso 21 giugno e che arriverà in Sicilia il 21 luglio, dopo 44 tappe e 3100 chilometri tra parchi ed aree protette. Dopo la Gubbio Assisi, è stata la volta dell’Assisi-Cerreto ed è stata l’occasione per far conoscere non solo il percorso della Vecchia Ferrovia, ma anche la GreenWay del Nera.

Come già annunciato è stato anche inaugurato il nuovo Bike Terminal SN 365 de La SpoletoNorcia, il BikeRent nato proprio dalla sinergia tra La SpoletoNorcia in MTB e Legambiente; tra le bici a disposizione anche tre elettriche per andare incontro ad ogni esigenza, sempre nello spirito di creare sviluppo locale, attraverso la sostenibilità e la valorizzazione del territorio.

Su quanto può dare questa partnership tra La SpoletoNorcia, Appennino Bike Tour e Legambiente si è soffermato anche Sebastiano Venneri uno dei responsabili nazionali di Legambiente. “Noi crediamo molto nella SpoletoNorcia perché è già un brand conosciutissimo e soprattutto perché è uno degli incroci strategici per l’asse costituito dalla Ciclovia dell’Appennino. Con l’esplosione del cicloturismo, c’è bisogno anche di luoghi nuovi da esplorare e l’Umbria è sicuramente uno dei territori più ciclabili del paese, con la sua vocazione che deriva dalle sue pendenze dolci e da lunghi tratti pianeggianti; senza dimenticare quel turismo di prossimità con un entroterra tutto da scoprire. L’umbria è una terra meravigliosa da far assaporare al mondo ”.