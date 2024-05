Apnea. Presentazione documentario alla Sala Pegasus

Domenica 26 maggio alle 21.30 alla Sala Pegasus sarà presentato il documentario ‘Apnea’ diretto da Stefano Poggioni, Claudia Cataldi e Elena Poggioni, con le animazioni del disegnatore spoletino Pietro Elisei e con le musiche di Giovanni Magaglio.

All’incontro a ingresso gratuito, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dell’immigrazione attraverso il potente mezzo del cinema, saranno presenti i registi e l’autore delle animazioni.

‘Apnea’ è un documentario che racconta le storie di quattordici ragazzi e ragazze provenienti dall’Africa, ospiti del progetto SAI del Comune di San Casciano in Val di Pesa e che offre una testimonianza autentica dei rischi e delle sfide affrontate nel viaggio attraverso il Mediterraneo verso l’Italia, mettendo in luce la drammatica realtà che spinge questi giovani a cercare una vita migliore lontano dalle loro terre d’origine.

Realizzato con il patrocinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa e in collaborazione con il Progetto SAI, il documentario è il risultato di un progetto di crowdfunding del 2022 portato avanti da The Factory PRD ed ha già ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio come miglior documentario al The Pigeon International Film Festival, al Siffa Award, al Ponza Film Festival, al Madonie Film Festival, il Premio del pubblico all’Asti Film Festival e una Menzione speciale della giuria al Catania Film Festival.