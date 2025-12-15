Aperture straordinarie della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo

In occasione delle festività natalizie la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo amplia gli orari di apertura.

Dal 19 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 il venerdì si potrà accedere dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30.

Fino all’11 gennaio 2026, la chiesa ospiterà PresepeFiore di Enrico Pulsoni. L’opera, che viene presentata in un nuovo intervento, è stata realizzata nel 2005 per il progetto Presepi di scultori curato da Giuseppe Appella nei Sassi di Matera. La scultura fa parte della collezione del Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller”, Castronuovo Sant’Andrea (PZ). L’iniziativa è promossa dai Musei Civici di Spoleto e da Tricromia ArtGallery (Roma).



L‘artista sarà presente presso la chiesa sabato 20 dicembre dalle 11.30 alle 13.00.

PresepeFiore nasce dalla volontà di Pulsoni di restituire, attraverso la forma circolare, un luogo di raccoglimento, meditazione e apertura al mistero della natalità. La sua struttura avvolgente, in terracotta bianca e rossa, sembra elevarsi da un piano orizzontale a una dimensione verticale e spirituale, animata da superfici increspate, solchi e segni che creano intensi effetti chiaroscurali.