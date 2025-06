In occasione della chiusura del percorso Posterna, in programma da martedì 10 a giovedì 12 giugno per consentire i lavori di disostruzione di alcune tubazioni e l’individuazione delle infiltrazioni, le scale mobili che collegano la Ponzianina al Giro della Rossa resteranno aperte fino alle ore 23 di martedì 10 e mercoledì 11 giugno, mentre giovedì 12 giugno l’apertura verrà garantita fino alle ore 24.