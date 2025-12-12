Aperto un nuovo bando dedicato alle scuole per la realizzazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche nei luoghi dei Longobardi

L’Associazione Italia Langobardorum annuncia l’apertura del nuovo bando dedicato alle scuole per la realizzazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche nei luoghi del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia”. L’iniziativa rientra nel progetto “Destinazione Longobardi! Promozione e turismo dei valori e dei beni del sito seriale”, sostenuto dalla Legge 77/2006 del Ministero della Cultura.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’apertura del nuovo bando promosso dall’Associazione Italia Langobardorum – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – una iniziativa che valorizza in modo concreto il nostro straordinario patrimonio longobardo. Offrire alle scuole l’opportunità di conoscere da vicino i luoghi e i valori riconosciuti dall’UNESCO significa investire sulla consapevolezza culturale delle giovani generazioni, rafforzando al tempo stesso il legame con la nostra storia e con il territorio”.

Il bando è rivolto alle classi di ogni ordine e grado appartenenti ai territori del Sito UNESCO e ai Comuni soci dell’Associazione. In particolare, possono partecipare le scuole situate nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Campania e Puglia, e nei Comuni di: Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio e Gornate Olona, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento, Monte Sant’Angelo, oltre ai Comuni soci di Abbadia San Salvatore, Ascoli Piceno, Ferentillo e Trevi.

Le attività finanziate riguarderanno esclusivamente laboratori didattici e visite guidate curate da esperti, finalizzate alla scoperta del patrimonio longobardo e dei valori culturali del sito UNESCO. Le uscite si svolgeranno nelle città di Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio e Gornate Olona, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento e Monte Sant’Angelo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli insegnanti interessati possono inoltrare la richiesta inviando una mail a longobardinitalia@gmail.com dalle ore 12.00 di martedì 2 dicembre 2025 alle ore 12.00 di martedì 23 dicembre 2025. Per ogni classe è necessario compilare l’apposito modulo B.

GRADUATORIA

L’elenco degli Istituti ammessi al contributo sarà pubblicato sul sito www.longobardinitalia.it entro e non oltre lunedì 12 gennaio 2026.