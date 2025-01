Aperte le iscrizioni per la mensa scolastica

Sono aperte le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2025/2026, attivo nelle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Spoleto e garantito a tutti i bambini regolarmente iscritti.

L’iscrizione dovrà essere effettuata online, entro il 20 agosto 2025, dal genitore che intende portare in detrazione la spesa ai fini fiscali, accedendo alla piattaforma Spazio-Scuola tramite SPID o CIE al link https://bit.ly/3GcqJ65 . L’iscrizione è necessaria in caso di nuovo utente o di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro, non dovranno presentare nuova richiesta coloro che sono già iscritti al servizio, non cambiano ciclo di istruzione e non intendono richiedere agevolazioni e riduzioni.

Al momento dell’iscrizione occorre selezionare il tipo di refezione in base al centro cottura di riferimento:

1. refezione B+: per le scuole d’ infanzia di Beroide, Collodi, Le Corone, Maiano, Protte, S Brizio, Villa Redenta, Eggi, Prato Fiorito e San Giacomo, e scuole primarie Le Corone, S. Giacomo, Villa Redenta, XX Settembre e Beroide;

2. Refezione CIR: per le scuole d’ infanzia di Baiano, San Martino e Morro, e scuole primarie S. Giovanni e S. Martino.

Nel caso di richieste di nuove iscrizioni per l’ anno scolastico attualmente in corso 2024-2025, l’unica modalità possibile prevede la compilazione del modulo cartaceo da richiedere e restituire a ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it oppure ufficio.mensa@bpiucoopsociale.it .

In caso di rinuncia al servizio occorre produrre apposita dichiarazione utilizzando il fac-simile reperibile sul sito web del Comune di Spoleto https://bit.ly/2IBbXLg. Dovranno comunque sempre essere segnalate le variazioni di scuola, dei dati identificativi personali e contatti utilizzando la stessa piattaforma.

Sono previste tariffe agevolate che vengono stabilite di anno in anno con l’approvazione del bilancio previsionale da parte dell’Amministrazione comunale, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000,00. La richiesta di agevolazione, con l’indicazione del proprio ISEE, deve essere presentata sempre entro il prossimo 20 agosto tramite la piattaforma Spazio-Scuola accedendo alla sezione ‘Iscrizioni’ https://shorturl.at/QbN1s . Identica modalità anche per le famiglie con più figli minori iscritti al servizio mensa che frequentano contemporaneamente scuole statali a tempo pieno. In caso non si provveda ad effettuare questa richiesta, l’utente verrà inserito d’ ufficio nella fascia massima di contribuzione.

Per quanto riguarda i pagamenti si ricorda che l’unica modalità prevista è il sistema pagoPA e che l’eventuale debito dei buoni pasto comporta, nel rispetto del Regolamento comunale, la mancata iscrizione al servizio di mensa scolastica (le informazioni utili sono reperibili nel sito del Comune di Spoleto al link https://bit.ly/2IBbXLg).

Per la richiesta di dieta speciale, da inviare a ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it , occorre compilare il modulo scaricabile dal sito dell’Ente ( https://bit.ly/2IBbXLg ) indicando se la richiesta si riferisce a dieta per motivi etico-religiosi o a motivi di salute (allergie, intolleranze, celiachia, ecc.).

Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda gli utenti possono usufruire dei servizi dello sportello Digipass Spoleto (via Antonio Busetti n. 28), previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0743.218152 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00-12.00 e lunedì anche 14.30-17.30)

Per avere informazioni sulla mensa, i prodotti utilizzati e il menu attivo è possibile consultare il sito www.panperfocaccia.net.