Aperte le iscrizioni per “Il Valzer dei moscerini”

Inizierà giovedì 11 gennaio la XVI edizione del “Valzer dei moscerini”, il progetto rivolto a bambini da 0 a 48 mesi che si pone, quale obiettivo principale, quello di guidare ogni bambino nel percorso di apprendimento del linguaggio espressivo musicale, ricalcando la naturalezza e la spontaneità della lingua parlata, creando occasioni e stimoli per insegnare al bambino ad esprimere potenzialità presenti in questa prima fase di vita, più densa di capacità di sviluppo, competenze e conoscenze.

(11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio, 7 e 21 marzo, 11 aprile, 2, 16 e 30 maggio), che si svolgeranno nei locali del Centro per l’infanzia “Il Glicine” in viale Martiri della Resistenza,(l’accoglimento delle iscrizioni avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione). La brochure, contenente anche il modello di domanda, è disponibile nel sito del Comune di Spoleto https://bit.ly/4apAhcJ