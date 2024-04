Aperte le iscrizioni per il torneo di calcio a 7 di San Martino in Trignano

La Proloco di San Martino in Trignano dichiara aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Torneo amatoriale di Calcio a 7. Location dell’evento è il bellissimo campo in erba parrocchiale, rimesso a nuovo dopo la pausa invernale e pronto per ospitare le tante partite che animeranno le serate primaverili già a partire dai primi di Giugno. Sarò possibile iscriversi fino al 24 Maggio presso l’alimentari Bonucci di San Martino in Trignano. Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento, è possibile chiamare i seguenti numeri: 3389603240 (Luca), 3773491694 (Giuliano).