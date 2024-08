Sono aperte le iscrizioni della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”. Fino a domenica 22 settembre sarà infatti possibile iscriversi ad una delle più antiche istituzioni culturali spoletine compilando il modulo online reperibile nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.spoleto.pg.it nella pagina dedicata alla Scuola comunale nella sezione “Servizi” ( https://shorturl.at/N29Yi ).

Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti previsto. Le tariffe mensili prevedono facilitazioni in base alla dichiarazione ISEE.

La Scuola accoglie i bambini e le bambine a partire dai 4 anni con i corsi di propedeutica della musica e di danza, ragazzi e ragazze con i corsi professionali e/o amatoriali di strumento e adulti che in forma individuale o collettiva scelgono di studiare e divertirsi con la musica.

“La scuola di musica e danza ricopre un ruolo fondamentale nella nostra comunità – ha dichiarato l’Assessore Danilo Chiodetti – offrendo un accesso facilitato alla musica e all’educazione musicale a tutti i cittadini indipendentemente dall’età, contribuendo alla crescita culturale e personale di ognuno, promuovendo l’inclusione e creando senso di comunità e appartenenza”.

Anche quest’anno saranno attivati i corsi di Attività corali, Basso elettrico, Batteria, Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Danza classica, Fagotto, Flauto, Oboe, Pianoforte, Propedeutica musicale, Saxofono, Teoria, ritmica e percezione musicale, Tromba e Trombone, Violino, Violoncello, Musica d’insieme ed esercitazioni orchestrali per archi e fiati.