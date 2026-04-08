Aperte le iscrizioni ai servizi educativi comunali. Le domande entro l’8 maggio

Dall’8 aprile all’ 8 maggio sono aperte le iscrizioni ai servizi educativi comunali per l’anno educativo 2026-27.

I nidi d’infanzia comunali sono tre: “Il Girotondo” e “Il Carillon”, entrambi in viale Martiri della Resistenza e gestiti in forma diretta e il “Il Bruco”, a San Giacomo in via Olimpia, gestito in forma indiretta. A questi si aggiunge la sezione primavera della scuola d’infanzia di “Eggi”, gestita in forma indiretta.

In totale i tre nidi pubblici offrono 102 posti, dei quali una parte è destinata ai bambini già iscritti nell’anno educativo 2025–2026, mentre la La sezione primavera “Eggi” ne offre 10 posti. Si tratta in totale di una ricettività pari a 112 posti che per l’anno educativo 2026-2027 fa registrare un incremento del 12% rispetto all’anno precedente, quando i posti erano 100.

Anche per il 2026-2027 sarà attivata la convenzione con tre nidi privati autorizzati, attraverso il quale vengono riservati al Comune di Spoleto 12 posti (anche in questo caso saranno in parte destinati ai bambini già iscritti lo scorso anno). I nidi privati sono “Il Nido delle Piccole Api” (fraz. Morgnano, 3), “Favolandia” (via E. Torricelli, 3) e “Città Domani” (via della Repubblica).

Mentre i destinatari dei nidi d’infanzia sono tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, i destinatari della sezione primavera sono tutti i bambini e le bambine tra i 24 e i 36 mesi di età (il requisito dovrà essere posseduto alla data del 1 settembre 2026).

Qualora il bambino sia in possesso dei requisiti di età previsti è consentita la presentazione della domanda per entrambe le tipologie di servizio (nido d’infanzia e sezione primavera). In tal caso, il richiedente dovrà indicare l’ordine di preferenza tra i due servizi: l’assegnazione di un posto in uno dei due escluderà automaticamente la posizione nell’altra graduatoria.

In occasione della giornata “Nidi aperti”, le famiglie avranno la possibilità di visitare i nidi d’infanzia comunali, conoscere gli spazi, il personale di ogni singolo servizio e le proposte educative. L’appuntamento è in programma martedì 21 aprile dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

La domanda potrà essere inoltrata tramite procedura online , appositamente predisposta dall’Ente collegandosi al Portale dei Servizi online del Comune di Spoleto pubblicato al link: https://online.comune.spoleto.pg.it

L’accesso al portale per la compilazione della domanda online può avvenire solo attraverso le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per tutte le informazioni relative ai servizi, per la compilazione della domanda e per qualunque dubbio o chiarimento è possibile rivolgersi ai numeri 0743 218519 – 218514 – 218732 o all’indirizzo email primainfanzia@comune.spoleto.pg.it.

Si ricorda inoltre che il 14 aprile alle ore 17.00 si terrà, presso il Centro di documentazione Il Guscio della Chiocciola in viale Martiri della Resistenza, l’incontro “Il nido per sostenere l’autonomia dei bambini e delle bambine” che si colloca nell’ambito degli appuntamenti rivolti alle famiglie del progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere… Leggendo!”, realizzato dalla biblioteca comunale “G. Carducci” e dal Consultorio familiare di Spoleto e sarà l’occasione per presentare i servizi educativi attraverso le parole del personale educativo.