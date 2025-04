Aperte fino al 9 maggio le iscrizioni agli asili nido comunali

Dal 9 aprile al 9 maggio sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2025-26. Tutta la documentazione (bando, modello per la richiesta di agevolazione, locandina e regolamento) è online nel sito del Comune di Spoleto https://bit.ly/3RaOthy.

Gli asili nido comunali sono tre: il nido “Il Girotondo” e il nido “Il Carillon” – entrambi sono in viale Martiri della Resistenza e gestiti in forma diretta dal Comune di Spoleto; il nido “Il Bruco”, in via Olimpia a San Giacomo, gestito in forma indiretta. In totale i tre asili nido offrono 100 posti, con una parte destinata ai bambini già iscritti nell’anno educativo 2024-2025.

Anche nel prossimo anno educativo sarà attivata la convenzione con tre asili nido privati autorizzati (“Il Nido delle Piccole Api”, frazione Morgnano, 3; “Favolandia”, via E. Torricelli, 3; “Città Domani”, via della Repubblica), che garantirà al Comune di Spoleto una riserva di 12 posti, anche in questo caso in parte destinati ai bambini già iscritti lo scorso anno.

Le famiglie avranno la possibilità di visitare i nidi d’infanzia comunali nelle giornate di “Nidi aperti”, in programma il 16 ed il 23 aprile, un’occasione per visitare gli spazi, per conoscere il personale di ogni singolo servizio e le proposte educative. In questi giorni sarà infatti possibile recarsi presso le strutture dalle ore 17.00 alle 18.30 per una visita guidata dalle educatrici.

Un percorso virtuale è disponibile nel sito del Comune di Spoleto https://bit.ly/4juX0bf

La domanda potrà essere inoltrata tramite procedura online, appositamente predisposta dall’Ente collegandosi al Portale dei Servizi on Line del Comune di Spoleto https://bit.ly/4czVJNO

L’accesso al portale per la compilazione della domanda online può avvenire solo attraverso le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Si specifica che dopo aver completato la procedura per l’invio della domanda i genitori sono pregati di verificare nella sezione CONSULTAZIONE PRATICHE il corretto invio della domanda stessa.

Per tutte le informazioni relative al servizio, per la compilazione della domanda e per qualunque dubbio o chiarimento è possibile rivolgersi ai numeri 0743 218519-218514-218732 o all’email primainfanzia@comune.spoleto.pg.it