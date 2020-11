Aperta fino al 3 dicembre la Ztl A

I nuovi orari in vigore da lunedì 9 novembre. Modifiche anche per i percorsi della mobilità alternativa

Zona a Traffico Limitato A accessibile h24 da lunedì 9 novembre a giovedì 3 dicembre. È quanto prevede l’ordinanza n° 412 firmata questa mattina che, di fatto, sospende gli orari di vigenza per l’accesso alla ZTL A.

Varchi aperti in viale Giacomo Matteotti e in via Filitteria per favorire, in questo periodo di emergenza sanitaria caratterizzato da maggiori misure restrittive, gli spostamenti nel centro storico legati all’acquisto di cibi da asporto.

Restano invece invariati gli orari per la ZTL A1 (ingressi da via della trattoria e dal secondo tratto di via Brignone, all’altezza della chiesa di Sant’Ansano), dove il transito e la sosta non sarà possibile per i non autorizzati sia nei feriali che nei giorni prefestivi e festivi.

Scatta l’orario invernale anche per i percorsi della mobilità alternativa. Mentre i parcheggi Posterna, Spoletosfeta e Ponzianina continueranno ad essere aperti h24 e 7 giorni su 7, per tapis roulant, ascensori e scale mobili gli orari di apertura cambieranno da lunedì 9 novembre e resteranno in vigore fino al 21 marzo 2021.

I tapis roulant che collegano Spoletosfera a piazza della Libertà saranno aperti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 20.30 e dalle 8.30 alle 20.30 nei prefestivi e festivi.

Per quanto riguarda la Ponzianina, le scale mobili e gli ascensori che collegano alla Rocca Albornoz rimarranno aperti dalle ore 7.30 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 alle 20.30 nei prefestivi e festivi.

I percorsi dal parcheggio Posterna, ossia le scale mobili per piazza Moretti ed i tapis roulant e gli ascensori fino a piazza Campello, saranno aperti dal lunedì al giovedì e nei festivi dalle ore 7.00 alle 21 e dalle 7 alle 24 il venerdì e nei prefestivi.