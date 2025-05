AperiBau a Spoleto a sostegno del Canile Rifugio Clitunno

Il Canile Rifugio Clitunno è lieto di annunciare un evento speciale a sostegno dei nostri amici a quattro zampe: l’AperiBau. L’evento si terrà presso il Bar Jolly in Piazza Cairoli a Spoleto, venerdì 16 maggio a partire dalle ore 18:00.

L’AperiBau è un’occasione unica per unire il piacere di un aperitivo alla solidarietà. L’evento è stato organizzato dalle amiche del Bar Jolly per raccogliere fondi e cibo per i cani ospiti del nostro rifugio, che quotidianamente necessitano di cure e attenzioni.

Invitiamo tutti gli amanti degli animali a partecipare: un momento di festa per voi e per i vostri amici pelosi, con un gesto concreto di aiuto per i nostri meravigliosi cani.