Anziano va in escandescenza, la Polizia riporta la calma in una casa di cura

È successo ieri sera a Spoleto

Ieri sera, – si legge in una nota stampa della Questura – a seguito di chiamata al numero di emergenza, gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Spoleto sono intervenuti preso una Casa di Cura del centro cittadino per la presenza di un uomo molesto che stava mettendo in difficoltà il personale dipendente della struttura.

Gli operatori, – prosegue la nota – giunti sul posto, hanno preso contatti con la coordinatrice della casa di cura che ha riferito agli agenti che un paziente, in preda ad uno stato di forte agitazione, era andato in escandescenza perché voleva abbandonare la struttura. La coordinatrice, dopo aver spiegato che l’uomo era solo e con gravi problemi di salute, ha chiesto aiuto ai poliziotti per riportare alla ragione l’anziano.

Gli agenti, a quel punto, hanno provato a scambiare qualche battuta con l’anziano e lo hanno invitato a rimanere nella Casa di Cura dove il personale specializzato si sarebbe preso cura di lui.

Rincuorato – conclude la nota – dalla presenza degli operatori e dalle parole di incoraggiamento, l’anziano ha quindi accettato il suggerimento dei “nuovi amici” poliziotti e ha fatto ritorno nella sua camera.