Anziano investito sulle strisce pedonali

(DMN) Spoleto – Nel pomeriggio di ieri, martedì 26 ottobre, un anziano è stato investito sulle strisce pedonali, in viale Marconi, nei pressi delll’incrocio con via Cerquiglia.

Erano da poco passate le 17.30 , quando il malcapitato, probabilmente nell’intento di attraversare la strada, è stato urtato da una vettura in transito guidata da un uomo che non si sarebbe accorto di nulla, procedendo per alcune centinaia di metri, prima di essere rintracciato dai Carabinieri.

L’anziano ferito e rimasto a terra, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, è stato immediatamente soccorso dal Comandande della Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto, il Capitano Elisa Renzi, che si trovava nei pressi della vicina caserma della locale Compagnia. Da quanto si è appreso nelle ore successive, l’anziano ha riportato fratture ad una spalla ed una escorazione ad una mano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso.