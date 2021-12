Anziano disperso e ritrovato a Monteluco. Il ringraziamento del sindaco Sisti

”Ringrazio Carabinieri, Forestale e soccorso alpino. Tempismo e professionalità hanno permesso di scongiurare il peggio”

Ritrovato in serata dopo essersi perso a Monteluco. È quanto è accaduto ad un uomo ospite di una residenza per anziani. Ad intervenire i Carabinieri e i Carabinieri forestali di Spoleto insieme al soccorso alpino. Le ricerche hanno permesso di ritrovare in poco tempo l’anziano, tanto che le squadre della Protezione civile, pur se attivate immediatamente, non sono entrate in fase operativa.

“Ringrazio quanti si sono spesi nelle ricerche scongiurando il peggio – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Date le basse temperature e la zona in cui l’uomo è stato ritrovato, il tempismo e l’accuratezza con cui Carabinieri, Forestale e soccorso alpino si sono mossi è stato determinante. Un esempio di professionalità che, in questa come in tante altre occasioni, ha evitato quella che, diversamente, avrebbe potuto essere una tragedia. Li ringrazio sinceramente, insieme alla nostra dirigente Stefania Nichinonni e alle squadre della Protezione Civile, a nome della comunità cittadina”.