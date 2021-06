Antonio Palumbo alla Ternana fino al 2025

Esercitato il diritto di opzione dalla Sampdoria

La Ternana Calcio – si legge in una nota ufficiale – comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dalla U.C. Sampdoria delle prestazioni sportive del calciatore Antonio Palumbo.

Il centrocampista napoletano classe ’96 si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2025.

Antonio vanta una presenza in A con la Samp., 50 in B tra Ternana e Salernitana e 99 in C tra Ternana e Trapani. Con la maglia delle Fere è sceso in campo 122 volte, realizzando 7 reti e fornendo 11 assist.