Antisemitismo e antisionismo non sono uguali. Incontro con Moni Ovadia a palazzo Mauri

A Spoleto per la Stagione teatrale del Teatro Stabile dell’Umbria con lo spettacolo Moby Dick, in programma domenica 8 febbraio alle 20.45 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, straordinario protagonista nelle vesti del Capitano Achab, nel pomeriggio Moni Ovadia terrà un incontro pubblico a palazzo Mauri.

L’iniziativa, organizzata dalla Rete per la Palestina libera, contro il riarmo e per la pace e patrocinata dal Comune di Spoleto, è in programma l’8 febbraio alle ore 17.00.

In dialogo con Moni Ovadia sul tema “Antisemitismo e antisionismo non sono uguali” sarà la giornalista Elisabetta Proietti.

Ad aprire l’incontro saranno gli interventi del vicesindaco Danilo Chiodetti e di Alessandra Paciotto, in qualità di portavoce della Rete.