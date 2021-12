“Antiquae”, Laura Frascarelli e Fabiana Vivani interpreteranno le loro poesie

Domenica 5 dicembre, ore 16.30, presso la Sala Monterosso di Villa Redenta, Laura Frascarelli e Fabiana Vivani interpreteranno le loro poesie, appena pubblicate da Morlacchi Editore, con l’accompagnamento musicale della violoncellista Elena Antongirolami.

Le parole di Laura Frascarelli: “”Antiquae è un attraversamento di amore e dolore, è un viaggio di riconoscenza e amicizia. Antiquae è trasformazione. E’ una creatura delicata e potente: come in ogni Opera, ci si può immergere dentro, lasciarsi trasportare, ritrovare pezzi di sé, ed è ciò che più mi auguro”.

La riflessione di Fabiana Vivani:”Il Simposio di Platone è l’opera più straordinaria che sia stata scolpita. Non ho mai nutrito alcun dubbio. È Dio che ha inciso e scalpellato Eros ossia il filosofo/educatore Platone. Fin da bambina ho covato e custodito questo misterioso ed ignoto amore platonico. E scrivevo, scrivevo. Fino allo stordimento. Ammirando con riverenza e con meraviglia la Luna. L’irraggiungibile Eros feconda un canto ossessivo dentro me. Eros mi chiama all’imbrunire… e dice “Ti desidero”. Mi inoltro e sprofondo nella sua sostanza, oltre il velario del mondo… poiché in queste mie creazioni non mi son censurata. Ho fortemente voluto accogliere, esprimere, valicare il mio amore per Eros, per le inquietudini e contraddizioni mie. È la mia medicina, la poesia. Molto tempo fa, lessi che all’entrata del Giardino di Epicuro vi era scritto: “Ospite, qui starai bene, qui il sommo bene è il piacere”. Godere al meglio della poesia mia. Questo è ciò che mi auguro, aldilà dei benpensanti.”

A fine spettacolo sarà possibile acquistare copia della silloge poetica.

Ingresso gratuito.