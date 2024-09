Anticipo a Norcia per la Ducato Futsal, Stramaccioni: “Contro il Lidarno sensazioni grandiose, ma è Bonelli il numero uno”

A caccia di conferme la Ducato Futsal che, domani, andrà ospite, in uno degli anticipi della terza giornata della Polisportiva Città di Norcia. Voglia di rivincita per gli spoletini che, nella scorsa stagione, a Norcia, forse giocarono una delle peggiori partite dell’anno; e voglia di dare continuità ai risultati dopo la bella vittoria in rimonta contro il Futsal Lidarno, in una serata al PalaRota che sarà difficile da dimenticare.

“Nemmeno nei migliori sogni – dice Marco Stramaccioni, esperto portiere spoletino purosangue – avrei potuto vivere quello che è successo. Segnare un gol di fatto decisivo per un giocatore è incredibile; ma per un portiere è unico, considerando anche che l’unica altra volta che avevo segnato era su un rinvio mancato dagli avversari. Questa volta, invece, è stato pensato e voluto. Bellissimo!”

Viene da dire che, con uno Stramaccioni così, De Moraes sarà in difficoltà per decidere…

“Non scherziamo. Con Emiliano Bonelli non c’è nessuna forma di competizione: lui è il primo ed ha una qualità di allenamento per me irraggiungibile, una dedizione al lavoro esemplare che è una gran ricchezza per la Ducato. Certo, l’esperienza di venerdì ha aumentato in me la consapevolezza sull’importanza di farsi trovare pronto ogni secondo, nonostante gli acciacchetti che si fanno sentire”.

A Norcia, con Bonelli squalificato, in porta ci sarà lui e ci sarà da stringere i denti con Botteghin ancora ai box, Vasilache in fortissimo dubbio; e Secco e Cocco non al meglio.

“Ci stiamo confermando come un bel gruppo – conclude Stramaccioni -; fisicamente non siamo al top, ma crediamo fortemente di poter migliorare quanto fatto lo scorso anno, facendo un pensierino ai playoff”.

Appuntamento al PalaPattinaggio di Norcia alle 21.00.