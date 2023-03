ANPI a Spoleto in piazza per il tesseramento e contro l’autonomia differenziata

17-18-19 marzo dalle 10 alle 19 in Piazza Garibaldi

La sezione ANPI di Spoleto “Probo Martinelli” i giorni 17-18-19 marzo 2023 dalle ore 10 alle 19 sarà presente con un banchetto in Piazza Garibaldi, a Spoleto.

L’iniziativa, volta a raccogliere nuove adesioni e a rinnovare le decine già pervenute, conferma l’attivismo della sezione in campo storico, culturale, sociale e contro tutte le guerre, che ha portato a una continua crescita di iscrizioni, in linea con quanto avviene a livello nazionale.

La possibilità di iscrizione all’ANPI sarà affiancata dalla raccolta firme contro la proposta di legge sull’autonomia differenziata. Il disegno di legge, a firma Calderoli, causerebbe la definitiva realizzazione di un Paese a due velocità, minando direttamente i principi fondamentali della nostra Costituzione che, oltre a prevedere la Repubblica come una e indivisibile, disegna una nazione che aspiri a eliminare i divari di ogni tipo esistenti fra i suoi cittadini. L’ANPI, promuovendo la raccolta firme lanciata dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, si oppone a una definitiva condanna del Centro e del Sud Italia in posizione subalterna e periferica che legittimerebbe, addirittura, un divario sui diritti sociali e civili tra nord e sud del Paese, aspetto ancor più penalizzante rispetto agli svantaggi economici.

L’appello è, quindi, rivolto alla partecipazione della cittadinanza e alla formazione di una coscienza popolare che metta al centro la nostra Costituzione e i valori da essa declamati, ma purtroppo spesso inattuati che oggi, nell’espressione di un elementare -ma evidentemente non scontato- dovere di solidarietà nazionale, rischiano un pericoloso quanto ingiustificato ridimensionamento.

Il Presidente ANPI SPOLETO

Francesco Giannini