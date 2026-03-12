Annunciati i primi cinque spettacoli di Spoleto69

Opera, musica sinfonica, pop orchestrato, danza e prosa: il Festival dei Due Mondi annuncia i primi cinque spettacoli della 69ª edizione, in programma a Spoleto dal 26 giugno al 12 luglio. È la prima edizione con la direzione artistica di Daniele Cipriani, affiancato dai consulenti Beatrice Rana per la musica classica e Leo Muscato per opera e prosa. I biglietti saranno in vendita dal 12 marzo sul sito ufficiale del Festival e sulla piattaforma Vivaticket.

Ad aprire il Festival sarà “Vanessa” di Samuel Barber, su libretto di Gian Carlo Menotti, che torna a Spoleto dopo una lunga assenza. L’opera, debuttata al Metropolitan Opera nel 1958 e già presentata al Festival nel 1961, sarà proposta nella lingua originale inglese. La regia è affidata a Leo Muscato; sul podio della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna e del Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto debutta in Italia la direttrice sudcoreana Sora Elisabeth Lee. In scena un cast internazionale con il soprano Lauren Fagan nel ruolo del titolo, Virginie Verrez come Erika, il tenore sudafricano Lulama Taifasi nel ruolo di Anatol, Sara Mingardo interprete della Baronessa e Maurizio Muraro nel ruolo del vecchio dottore. La produzione è del Festival dei Due Mondi in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna e la Fondazione Petruzzelli (Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, 26 e 28 giugno).

Grande attesa anche per uno degli appuntamenti sinfonici di punta del Festival: il debutto a Spoleto di Yannick Nézet-Séguin, tra i direttori più richiesti al mondo, alla guida della London Symphony Orchestra con la stella del pianoforte Yuja Wang. Un incontro artistico di altissimo livello che riunisce tre protagonisti assoluti della scena musicale internazionale. Il concerto rappresenta l’unica tappa italiana del loro tour internazionale e una delle sole due date europee. In programma due capolavori del Novecento: la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov e il Concerto per pianoforte n. 3 in Do maggiore op. 26 di Sergej Prokof’ev, affidato al virtuosismo e al carisma di Yuja Wang (Piazza Duomo, 3 luglio).

Tra gli eventi più attesi dell’edizione anche MIKA Symphonique, uno spettacolo inedito pensato per emozionare un pubblico cross generazionale nella iconica Piazza Duomo di Spoleto. Per l’occasione il cantautore presenterà una rilettura sinfonica dei suoi brani più celebri, accompagnato dalla Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna diretta da Simon Leclerc e dal Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Un progetto che fonde la scrittura pop contemporanea con il suono della grande orchestra, trasformando le canzoni di MIKA in una partitura sinfonica ricca di colori, energia e slancio teatrale (Piazza Duomo, 30 giugno).

Per la danza arriva Rambert, la compagnia più longeva del Regno Unito, che celebra il centenario con “This is Rambert”, un omaggio alla sua fondatrice Marie Rambert, un trittico che riunisce alcune tra le firme più interessanti della coreografia contemporanea: (LA)HORDE, Emma Evelein e Bobbi Jene Smith (Teatro romano, dal 26 al 29 giugno).

Per la prosa, Peter Stein, maestro della regia affronta “Platonov” di Anton Čechov. Opera giovanile scritta intorno al 1880, Platonov è un testo visionario: la storia di un uomo dotato di talento e fascino ma incapace di trovare un posto nel mondo, primo esempio di quegli uomini “superflui” che Čechov avrebbe poi disseminato nei suoi racconti e drammi (San Simone, dal 26 al 29 giugno).

I cinque spettacoli rappresentano le prime anticipazioni del cartellone della nuova edizione del Festival, che conferma la vocazione internazionale della manifestazione e il dialogo tra tradizione e linguaggi contemporanei.