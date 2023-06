Annullato per maltempo il concerto inaugurale di Spoleto66

A causa del maltempo il Festival dei Due Mondi ha annullato il Concerto inaugurale di ieri sera in Piazza Duomo. L’organizzazione e gli artisti hanno sperato fino all’ultimo di poter far iniziare il concerto anche per gli aggiornamenti dalle previsioni meteo che sembravano promettere una perturbazione passeggera. Ringraziamo tutto il pubblico, i cantanti solisti, il direttore e l’orchestra per la paziente attesa. L’arrivo del temporale ha sancito la resa con lo spegnimento di sicurezza di tutti gli impianti audio e luci. Lo staff ha provveduto a comunicare a tutto il pubblico anche personalmente l’annullamento del concerto. Il Festival però continua e da questa mattina sono in corso tutti gli appuntamenti programmati, in attesa del debutto di questa sera dell’opera Pelléas et Mélisande al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Il pubblico ha diritto al rimborso dei biglietti secondo le modalità indicate di seguito.



BIGLIETTO ACQUISTATO ON LINE (BIGLIETTO ELETTRONICO PDF)

E PRESSO I PUNTI VENDITA VIVATICKET

Tutti coloro che hanno acquistato sul circuito ONLINE VIVATICKET e/o attraverso i punti vendita convenzionati Vivaticket verranno ricontattati nei prossimi giorni con i termini e tutte le informazioni utili per la richiesta di rimborso.



CALL CENTER E BIGLIETTERIE DEL FESTIVAL A SPOLETO

Se si è in possesso di un biglietto elettronico (pdf):

la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre lunedì 3 luglio 2023, inviando una mail a biglietteria@festivaldispoleto.com, allegando i biglietti elettronici (pdf) acquistati e inserendo le seguenti informazioni:

– Nome e Cognome dell’acquirente

– Telefono / Cellulare

– Dati bancari per effettuare il rimborso (IBAN e titolare del conto corrente)



Se si è in possesso di un biglietto cartaceo:

la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre lunedì 3 luglio 2023 presso la biglietteria del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile sul sito www.festivaldispoleto.com (con l’inserimento dei propri dati bancari) e la restituzione del biglietto cartaceo.



In caso di smarrimento e/o furto dei biglietti sarà necessario presentare relativa denuncia con il dettaglio dei titoli acquistati (nome acquirente, quantità, categoria e prezzo).







Per informazioni e assistenza:

+39 0743 776444

biglietteria@festivaldispoleto.com