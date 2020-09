Annullata la IV edizione di ‘Spoleto in fiore’

Si sarebbe dovuta tenere questo fine settimana. Appuntamento a maggio 2021

(DMN) Spoleto- la bella manifestazione ‘Spoleto in Fiore’, organizzata dalla Pro Loco “A.Busetti”, quest’anno non si terrà. Lo ha annunciato la stessa Pro Loco con una nota:

Ci dispiace comunicarvi che – si legge – la mostra mercato dei fiori, prevista per l’11, 12 e 13 settembre è stata annullata per ritiro di qualche espositore e, pur essendone rimasti 17, sono sopraggiunte difficoltà economiche e quindi organizzative.

Verrà riproposta, come di consueto, il 29, 30, 31 maggio e 1 giugno, periodo in cui gli espositori sono sempre più di 50. Per ora, – conclude la nota degli organizzatori– sperando nell’aiuto di tutti, ci stiamo concentrando sulla 26ª edizione della mostra mercato dei funghi ed erbe spontanee, che ha sempre riscosso un grande successo.