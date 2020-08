Anna Savino, scatto divino

Una passione nata dall’osservazione, dall’intrinseca voglia di capire cosa c’è oltre.

Incontriamo Anna Savino, artista fotografica che sarà presente a Tolfa, nella collettiva che sarà inaugurata il 28 di agosto.

Il suo inciso:

“Salve. Mi chiamo Anna Savino, da tempo vivo la passione per la fotografia, proprio per questo ho frequentato numerosi corsi formativi.

Il paesaggio naturale suscita principalmente il mio interesse nelle sue sfaccettature cangianti, soprattutto quando l’acqua ne è la protagonista, nebulizzata, fluida o scrosciante, così un giorno di nebbia che filtri i raggi del sole, il fragore di una cascata o l’impeto del mare in tempesta finiscono inevitabilmente intrappolati in qualche mio scatto e sarà questo il tema con cui parteciperò.

Mi sono avvicinata al microcosmo con scatti macro, così come la naturalistica in oasi o riserve, lo still life e la fotografia di strada nonché il ritratto.

Laddove posso, mi piace cimentarmi nella realizzazione di video.

Dopo anni di raccolta di scatti, ho molto gradito l’invito di Giovanni Canu, fotografo anche lui, a partecipare alla mostra fotografica “IncontrArte 2020” presso il Museo di Allumiere.

Anna Savino