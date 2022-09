Anna Maria Stefanini premiata al Menotti art Festival Spoleto letteratura

Il premio internazionale Spoleto art festival letteratura in questa edizione ha favorevolmente stupito ed appassionato tutti

toccando dei consensi che non erano mai stati raggiunti prima a livello mediatico, di critica e di pubblico presente.

La giornalista, professoressa e poetessa viterbese ha avuto un notevole successo ed è stata premiata con il premio speciale delle commissione e del presidente Luca Filipponi ( in foto con Anna Maria Stefanini e la viterbese acquisita Paola Biadetti, direttore dello Spoleto Meeting Art) che l’ha subito proiettata in una forte evidenza che la stessa vuole utilizzare per unire la cultura e l’esperienza di questa kermesse con la importante realtà culturale del viterbese e della Tuscia che sono sicuramente importantissimi.

Dopo il Menotti art festival Spoleto il presidente Luca Filipponi si recherà nei prossimi giorni per incontrare i vertici dell’ amministrazione viterbese (neo-eletta) al fine di programmare e delineare delle possibili intese per il 2023 per organizzare delle mostre e dei momenti cultura in modo sinergico.

In tal senso si sta lavorando per creare a Viterbo uno Spoleto Art Festival nel 2023. Soddisfatto Luca Filipponi:” Mi sembra una valida idea, Viterbo è una città che dal punto di vista culturale ha delle importanti possibilità, ancora inespresse”.