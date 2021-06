Anna Manna porta a Spoleto le poesie dei grandi dialoghi del web

Sabato 3 luglio, ore 17, Hotel dei Duchi

Protagonista assoluto del Premio I GRANDI DIALOGHI, che la poetessa Anna Manna lancia a sorpresa a Spoleto proprio in occasione del Festival dei due Mondi, è GOFFREDO PALMERINI, giornalista internazionale, scrittore e saggista. L’evento, che accoglie questa edizione di lancio del Premio I GRANDI DIALOGHI, si svolgerà il 3 luglio alle ore 17 presso il rinomato Hotel dei Duchi (Viale Giacomo Matteotti), organizzato con cura dalla scrittrice e poetessa romana Anna Manna insieme a Sandro Costanzi, poeta assai noto a Spoleto anche per la sua instancabile e raffinata opera di diffusione della Poesia.

Spoleto ha visto negli anni scorsi la nascita del Premio Il POETA EBBRO di Anna Manna e Sandro Costanzi, sempre all’Hotel dei Duchi, con grande successo e attenzione mediatica. In questa Estate 2021, così particolare e densa di eventi ed incontri, è sembrato naturale ai due poeti ospitare questo nuova scommessa nel mondo culturale: IL DIALOGO! Si lancia così un Premio dal respiro internazionale ed il Festival dei due Mondi è sembrato il momento più adatto, la cornice più consona. Lo scambio culturale tra due mondi, tra le culture, tra le espressioni artistiche!

Così il Poeta ebbro brinda al Dialogo ed alla splendida città di Spoleto, ospitando gli ispirati versi dei poeti dei GRANDI DIALOGHI NEL WEB! L’avventura iniziata durante la pandemia trova adesso un nuovo ed incredibile filone di accostamento culturale alle innovative espressioni artistiche e culturali: il DIALOGO!

Per questa occasione spoletina la poetessa romana ha composto, con tutti le opere poetiche giunte da ogni parte d’Italia alla Maratona nel web “I GRANDI DIALOGHI”, l’elegante Fascicolo augurale “OMAGGIO A SPOLETO”, che sarà consegnato alla direzione artistica del Festival. Il Fascicolo si compone di due parti. Nella prima parte saranno ospitate le poesie dedicate alla città ed alla storia di Spoleto e dei suoi dintorni. Nella seconda parte le poesie dedicate ed ispirate dalla musica. Hanno partecipato poeti famosi, prestigiosi, ma anche poeti emergenti, giovani alla prima opera edita di poesia. Qui di seguito una delle liriche di Anna Manna ospitate nel Fascicolo. La poesia è dedicata a Piazza del Mercato a Spoleto.

MUSICA MUSICA MUSICA

(A PIAZZA DEL MERCATO)

Le note

si rincorrono

nell’acqua della fontana

occhieggiano

si scontrano

strusciano

come in abbraccio

concesso,

io con gli occhi aggrappati

alle stelle

restavo immobile

incartata nei sogni di sempre

rigida in passi già noti

le scale le scale le scale

di Spoleto

non bastavano a salire

e poi all’improvviso

il senso

il vento

l’ascia di guerra della musica

ha tagliato le note

ha squarciato anche

l’acqua

ha svelato

ha raggiunto il sublime

l’ha catturato

ha attaccato frontalmente

il nulla

e l’ha rivestito di luce

torrente d’armonia

ha svenato

la noia

di errori noti

ha ferito più a fondo

ha scavato famelica

di nuovi trionfi

la meta

e quando impaurita

hai temuto di cadere

s’è accucciata

in una nota dolcissima di violino.

… Come………

una piuma stregata

Anna Manna