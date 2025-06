Anita di Gilberto Cappelli al Ravenna Festival 2025

Venerdì 4 luglio alle ore 21.30 alla Fattoria Guiccioli di Mandriole, nell’ambito del Ravenna Festival 2025, tornerà in scena Anita, opera in un atto di Gilberto Cappelli composta su commissione dello Sperimentale e rappresentata in prima assoluta in apertura della 78a Stagione Lirica Sperimentale.

A dare vita ai protagonisti dell’opera saranno il soprano Chiara Guerra (Anita Garibaldi) e il baritono Alberto Petricca (Giuseppe Garibaldi), già interpreti della prima edizione spoletina. La direzione è nuovamente affidata a Marco Angius, con l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani e il Coro del Teatro Lirico Sperimentale preparato da Mauro Presazzi. Anita sarà eseguita in forma di concerto e arricchita dalla proiezione di immagini e didascalie estratte dall’allestimento di Andrea Stanisci del 2024. La produzione è realizzata dal Teatro Lirico Sperimentale in collaborazione con il Teatro Alighieri di Ravenna.

Commenta Enrico Girardi, direttore artistico: «Siamo onorati dell’invito del Ravenna Festival, si tratta della prima collaborazione tra le nostre Istituzioni e auspichiamo nuove occasioni di scambio in futuro. La ripresa di Anita ad un anno dalla prima assoluta rappresenta uno speciale traguardo in particolare perché si terrà nel luogo in cui il 4 agosto 1849 la tragica eroina Anita Garibaldi morì, dove ancora oggi la sua memoria è molto sentita».