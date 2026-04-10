Anfore in viaggio: da Spoleto alle rotte commerciali di Roma imperiale

  • Redazione
  • Aprile 10, 2026
  • Culturali
  • Letto 67

    • La produzione delle anfore romane interessava molte officine locali, pure di Spoleto, all’interno di una vera e propria rete commerciale che giungeva fino alla capitale dell’impero. Di fatto, un settore di mercato in piena regola che verrà esplorato nella conferenza “Anfore in viaggio: dalle fornaci umbre al mercato di Roma, in programma venerdì 17 aprile alle ore 16,30 presso la Chiesa di Sant’Agata – Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto. L’incontro, con accesso gratuito fino ad esaurimento posti, è il secondo appuntamento del nuovo ciclo di conferenze promosso dal Mantr per il 2026 dal titolo ‘Il Museo racconta. I nuovi dati, le analisi e le scoperte’.

    Al centro dell‘incontro, dunque, ci saranno le anfore, uno degli oggetti di uso comune più importanti dell’età romana. Il viaggio svelerà come queste venivano prodotte e usate nella valle del Tevere durante l’età imperiale, in particolare quale era il legame tra le officine locali che le fabbricavano e il grande mercato di Roma. Il focus si sposterà poi sui luoghi in cui venivano effettivamente prodotte lungo il Tevere, attraverso le principali testimonianze archeologiche, e da lì su come viaggiavano, quali strade percorrevano e, soprattutto, sul ruolo fondamentale del Tevere, vera e propria “autostrada” dell’epoca per il trasporto delle merci verso Roma. In questo senso, le anfore non sono solo contenitori ma diventano vere e proprie tracce materiali dei movimenti economici e dei legami tra territori. Una testimonianza diretta di tutto questo ci arriverà da un esempio concreto proveniente dall’area di Spoleto grazie al quale sarà possibile capire meglio come le produzioni locali si inserissero in reti commerciali molto più ampie.

    A condurre il pubblico nell’affascinante mondo delle anfore dell’impero sarà la relatrice Asia Malatesta, dottoranda in Archeologia (XL ciclo) presso l‘Università Sapienza di Roma dove ha precedentemente conseguito la laurea magistrale con una tesi dedicata all’integrazione di elementi decorativi di tradizione iberica nelle ceramiche romane comuni. A seguire, ha inoltre approfondito le sue conoscenze nelle analisi archeometriche applicate ai materiali archeologici con il Master Archmat e ora la sua ricerca si concentra sulle anfore a fondo piatto prodotte lungo la valle del Tevere e sul loro ruolo nell’economia di età imperiale romana.  

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!