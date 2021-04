Anello rimane incastrato al dito, lo rimuovono i Vigili del Fuoco di Spoleto

L’intervento nel Pronto Soccorso del San Matteo degli Infermi – Il video

(DMN) Spoleto – La squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco è intervenuta, nel pomeriggio di ieri sabato 24 aprile, in supporto al pronto soccorso dell’Ospedale San Matteo degli Infermi per rimuovere un anello in acciaio incastrato al dito di una donna.

Dopo vari tentativi fatti con attrezzature messe a disposizione dalla struttura ospedaliera, i Vigili del Fuoco sono riusciti a tagliarlo con un dremel (strumento rotante multifunzione) messo a disposizione da un membro della squadra che abitando nelle vicinanze è andato a casa e lo ha prestato ai colleghi.