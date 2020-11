Andrea Paris da Foligno spopola con il voto popolare, VALE!

Il ‘prestigiattore’ trionfa a “Tu si que vales”

di Mariolina Savino

Grande entusiasmo social per tutti i sostenitori di Andrea Paris, prestigiatore cabarettista di Foligno, vincitore del programma più visto di canale 5 “Tu si que vales.”

Simpatico, veloce, efficace, Andrea raggiunto il proprio obiettivo visibilmente commosso.

Molti si ricorderanno “Il lonfo” esilarante, interpretato da Andrea Paris, in compagnia della piccola che gli tiene testa, divenuto in poco tempo un video virale.



Grande festa in città dove di tv in tv si è accesa poi la corsa al voto che ha decretato la vittoria di Andrea Paris alla presenza dei Giudici della trasmissione: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccheri. Ciadiuvati dalla solare raporesentante delka Giuria pipolare e i conduttori Belén Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ad aggiudicarsi la vittoria, tra i 16 finalisti in gara, è stato Andrea Paris grazie al voto popolare.

La vittoria dedicata alla giovane concorrente Veronica Franco, scomparsa recentemente.