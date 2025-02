Andrea Musco guida il Vespa Club Spoleto. Due ruote, un motore e tanta passione

Dopo cinque anni alla guida del Vespa Club Spoleto, il presidente Giuseppe Vardaro e il vicepresidente Corrado Barzacca concludono il loro mandato, lasciando un’eredità fatta di passione, eventi e giornate indimenticabili.

Un quinquennio intenso, segnato da numerose gite fuori regione e dalla partecipazione a manifestazioni di rilievo nazionale. Tra i traguardi piu’ significativi spiccano il primo raduno nazionale e la spettacolare gimkana, appuntamenti che hanno consolidato il prestigio del club e rafforzato il legame tra i soci.

Ora il direttivo si prepara a voltare pagina, accogliendo nuove sfide e progetti per il futuro.

Il nuovo consiglio direttivo

Come previsto dallo statuto, e’ stato nominato il nuovo consiglio direttivo. A guidare il club sara’ Andrea Musco, nuovo presidente, affiancato dal vicepresidente Giovanni Vissani, dal segretario Mirco Gentili e dal tesoriere Lorenzo Mariani. Fanno parte del consiglio anche i soci fondatori Luca Romano, Francesco Passeri, Roberto Paolucci, Rolando Solfaroli, Giuseppe Vardaro, Luca Scimiterna ed Emanuele Mariani, mentre le new entry Federico Arcangeli Conti e Stefano Liberali si occuperanno della gestione del settore sportivo.

Le parole del nuovo presidente Andrea Musco

“Accolgo con grande entusiasmo, impegno e passione la fiducia che i soci hanno riposto in me. Il mio obiettivo sarà quello di trasmettere il Vespismo in tutte le sue forme: dalle competizioni sportive alle uscite sociali, dai raduni ad altre iniziative capaci di soddisfare i gusti di tutti. Lavoreremo anche per valorizzare il nostro splendido territorio e, perché no, puntare a riportare a Spoleto il Raduno Nazionale nel 2026. Auguro buon lavoro a tutto il direttivo e a tutti i soci: che ci aspettino tanti chilometri spensierati insieme, sempre in sella alle nostre amate Vespe!”