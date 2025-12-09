Andrea Marini. “Per andare in finale, dobbiamo imparare dagli errori commessi contro di loro”

Siamo dunque alla vigilia della partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia; match importantissimo per la Ducato Futsal che, dopo quattro vittorie consecutive in campionato, ha incassato una sconfitta pesante sotto il punto di vista del punteggio, ma soprattutto perché la allontana molto dalla zona play off. Ne parliamo con il vice di Claudio De Moraes, Andrea Marini, partendo da come sta vivendo questa vigilia.

“Avendo avuto la fortuna di vivere molte di queste partite da giocatore so benissimo che chi andrà in campo sa già da solo l’importanza del match per la Ducato Futsal; ora che sono dall’altra parte, ho il compito di dare tranquillità e di fare in modo che i ragazzi possano credere nei mezzi che hanno per sfruttarli al meglio”.

Si partirà dal 3-4 dell’andata, quindi con un solo gol da rimontare; ma la Rivo Subasio ha già rifilato tre sconfitte agli spoletini in match in cui gli avversari hanno meritato di vincere, ma anche nei quali alla Ducato è mancato di sfruttare alcuni momenti chiave.

“Le tre partite perse non devono trarre in inganno; a noi è mancato di azzannarle nel momento opportuno. Quando si dice che, dalle sconfitte, si impara questo è proprio il caso ed il momento giusto per dimostrarlo, visto quello che c’è in palio”.

Ducato che dovrà fare a meno di Botteghin infortunato e di Rosi squalificato, tentando di recuperare in extremis Vasilache acciaccato proprio in gara1; ma anche alla Rivo mancheranno tre squalificati…

“Mi spiace per chi non potrà far parte della partita, perché sono incontri bellissimi da disputare; ma noi abbiamo la rosa adatta per sopperire alle mancanze. Viste anche le assenze dei nostri avversari, cercheremo di pensarci il meno possibile e che vinca il migliore”.

Con la Ducato che cercherà di trarre vantaggio dal fattore campo

“Certamente… il pubblico è il nostro sesto giocatore ed anche grazie a loro faremo la differenza in campo”.

Appuntamento al PalaRota domani sera (mercoledì) alle 21.