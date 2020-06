‘Andiamo a salutare Francesco’, i ciclisti ricordano Cesarini

Domenica mattina appuntamento alle 10 a San Giacomo

(DMN) Spoleto – se c’è un uomo che ha unito, nella passione per le due ruote, i ciclisti di Spoleto e di Terni, questo é stato sicuramente Francesco Cesarini, l’ex professionista scomparso prematuramente nel febbraio scorso. Francesco infatti era nato a San Giacomo di Spoleto ed ha vissuto, con la moglie Donatella e la figlia Francesca, per molti anni a Terni dove, dopo il ritiro dal professionismo, a fine anni ’90, diede vita a BiciMania il ‘tempio’ del ciclismo nella città dell’acciaio.

Su iniziativa dell’amico Alberto Bonifazi, numerosi ciclisti giungeranno, domani 21 giugno, da Terni nella piazza di San Giacomo di Spoleto dove, alle 10, si incontreranno con gli amici di Spoleto per andare a portare un saluto dell’indimenticabile campione che riposa nel vicino cimitero. Non un evento ufficiale ma un modo semplice per rendere omaggio ad un grande campione. Il campione della porta accanto.