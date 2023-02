Il comunicato stampa dei consiglieri Bececco, Piccioni e Cintioli

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ancora una volta.

La mancanza di coraggio della maggioranza nell’affrontare il tema della sanità pubblica nel nostro territorio è un fatto grave che mortifica il Consiglio Comunale come Istituzione.

Nello scorso Consiglio Comunale Paolo Piccioni aveva chiesto di discutere la mozione approvata all’unanimità dalla IV commissione, richiesta respinta.

Oggi di nuovo ha chiesto di discutere la mozione presentata dal gruppo Insieme per Spoleto che critica la politica sanitaria regionale e questo progetto di terzo polo.

Una mozione che sarebbe stata ritirata se si fosse discussa la mozione approvata dalla IV commissione.

È incomprensibile il rifiuto di discutere e di esprimere una opinione su un argomento che riguarda la nostra città ed il nostro territorio.

Quello che è successo è per l’ennesima volta un atto di arroganza di questa maggioranza che si vanta di fare gli interessi della città.

Non abbiamo la pretesa che ciò che diciamo sia condiviso ma vorremmo che anche i rappresentanti della maggioranza facessero sentire la loro voce, il loro pensiero.

Chi si sottrae al confronto democratico nel luogo dove si dovrebbe salvaguardare la democrazia si assume una grande responsabilità.

Tacitare il dissenso appartiene ai tempi più bui del nostro passato.



Maria Elena Bececco

Paolo Piccioni

Giancarlo Cintioli