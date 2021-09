Ancora soddisfazioni per l’MTB Club Spoleto

Un ottimo Desantis si piazza anche alla RampiConero

Continua il buon momento di Alessandro Desantis: il portacolori del MTB Club Spoleto chiude nella top ten assoluta della RampiConero, penultima prova del Tour Tre Regioni, circuito che ha in calendario alcune delle prove più tradizionali e dure di Umbria, Toscana e Marche.

Sui saliscendi nei dintorni della bella cittadina di Camerano, nell’anconetano, con un passaggio anche tra i bellissimi scorci di Sirolo, i bikers sono stati impegnati per una cinquantina di chilometri, con un dislivello complessivo di 1700 metri.

A trionfare è stato il vice-campione italiano Juri Ragnoli che vedrà il suo stato di forma premiato con una maglia azzurra per i prossimi campionati mondiali. Ottima la prova, quindi, di Desantis, in un parterre di assoluto rilievo che ha visto il neo campione umbro difendersi in una fase iniziale presa a grande andatura, per poi entrare nelle prime posizioni, sfruttando le salite principali di giornata. Un piccolo errore di percorso sfavoriva Desantis, che era capace di recuperare la “top ten” grazie alla precisione ed al coraggio nell’affrontare alcuni tratti ripidi che riportavano a Camerano. Chiusura con uno splendido ottavo posto, in una stagione che si conferma da incorniciare per Desantis.